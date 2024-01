Mis saab õpetajate streigi ajal lastest? Praegu teab vastust ainult tuul

Tapa vallavanem Riho Tell lausus, et tekkimas on äärmiselt totter olukord. "Haridustöötajad streigivad küll riigi otsuse vastu, aga riik on selles vaidluses kõige väiksem kannataja. Kohalikud omavalitsused peavad streigi ajal lastele hariduse kättesaadavuse tagama ja kõige rohkem kannatavadki just lapsed. Rumal olukord," rääkis Tell.