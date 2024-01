Uuel aastal suurenesid mitu Eesti Töötukassa toetust ja hüvitist

Uus töötutoetuse päevamäär on alanud aastal 11,70 eurot. 31-kordne töötutoetuse päevamäär on 362,70 eurot. Kõigil klientidel, kellele on töötutoetus juba määratud, muutub toetuse päevamäär automaatselt ja inimene ei pea suurema toetuse saamiseks avaldust esitama.