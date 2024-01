Väike-Maarja juurtega noormees mängib Belgia jalgpalliklubis

Ramol Sillamaa juured on Väike-Maarja vallas, sest sealses Määri külas on sündinud tema isa. Ei olegi siis ime, et noormees ulatab vahel abikäe mõnele Lääne-Virumaa meeskonnale. Näiteks eelmise aasta lõpus proovis ta saalijalgpalli Simuna klubis Mängu 50 Varjundit, kuid Sillamaa tegelik karjäär kulgeb juba pool aastat Belgia jalgpalliklubis Jong KAA Gent.