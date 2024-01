Teatris lõppes rõõmus ja algab põnev aasta

Aasta jooksul esietendus Rakvere teatris kaheksa uuslavastust, anti 330 etendust, mida külastas üle 64 000 inimese. Koos Teatrikino 57 334 külastaja ning eri- ja rendiüritustel osalejatega teeb see publiku koguarvuks Rakvere teatris 136 711 inimest ning ollakse jõudmas koroonaeelse külastatavuseni.

Velvo Väli rääkis, et etenduste ja filmiseansside kõrval pakkusid teatri üritusesarjad olulist lisaväärtust. «Oma publiku on leidnud nii filmi- kui muusikaviktoriin ja hästi on vastu võetud ka lavastuste eriüritused ja RT muusikasari,» avaldas teatrijuht heameelt.