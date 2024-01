Aasta kala, lindu või mulda on vaja, et aina urbaniseerunumas ning loodusest kaugenevas ühiskonnas juhtida tähelepanu loodusele, teadvustada loodust kui inimese eksisteerimise alust, mille säilimise ja kaitse olulisust ei taipa me isegi nüüd, kui maakera juba põleb jalge all.