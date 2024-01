Kahe nädala pärast asuvad õpetajad streikima. Praegu pole omavalitsusjuhtidel aga ühtki plaani, mis streigi ajal ripakile jäävate lastega peale hakata, ainsaks lootuseks on, et äkki kõik haridustöötajad ei streigi. Aga lootus on teadagi vaid lollide lohutus.