Rakvere Talupood otsib mantlipärijat

Rakvere Talupoe üks eestvedaja Elen Põdra nentis, et poe pidamiseks tuleb ise aega panustada. Kuna aga kõigil praegusel eestvedajal on oma talu, ei jätku lihtsalt poe jaoks aega. "Näha on, et rahval raha ei ole, ja seda on keeruline puššida," tõdes Põdra, kes kasvatab Karusaare mahetalus kalkuneid ja salatit.