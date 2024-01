Vaade: söö, palveta, armasta

Töölisperel tuleb aasta esimeses kvartalis täita ka puhkusegraafikud. Seaduseloojad ei mõelnud ilmselt sellega midagi halba, kuid praktikas on niisugune korraldus üsna tülikas, sest kalendrisse tuleb hiromandi kombel kaste märkida. Kui täismänguga ei vea, siis ehk läheb õnneks nurkadega. Aga seda Eesti suve ei tea keegi kunagi ette. Ennusta või seapõrna pealt kuskil kuuse all lõket tehes.

Efektiivistamise, normeerimise, vait olemise ja edasi teenimise tuuled puhuvad jõudsalt nii era- kui ka avalikus sektoris. Kui peenike on pihus, siis ei jää muud üle kui oma tegevused üle vaadata. Pareto printsiip ütleb, et 20 protsendi ajaga tehakse 80 protsenti tööst. Nimetagem seda siis panuseks või kuidas kellelegi meeldib. Seejärel võib tekkida küsimus, kuidas töötaja oma tööaega siis päriselt kasutab, ja õigesti küsitakse. Paljudes ettevõtetes on seepärast ka põhimõte, mille kohaselt tagumikutunde ei tehta, aga on ka teisi põhimõtteid, mille järgi joonduda.