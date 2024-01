Gluteenivaba kartulivorst võib olla hea täiendus söögilauale

Mary Tammeti sõnul korraldati Simuna rahvamajas paari aasta eest kartulitoitude õpituba, sest piirkonnas on ägedad kartulikasvatajad, kes on huvitatud sellest, et kõik kartulit ostaksid. Prooviti erinevaid retsepte. Siis tulid Paasvere küla naised üritusele oma kartulivorstidega. Ennast nimetasid nad peenelt Pastferri Prowadeks.