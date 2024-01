Noori Tapa maadlejaid tunnustati Põlvas

15-aastane Alisija Kulberg tuli aastatel 2008–2012 sündinute seas pronksmedalile. «Temal on motivatsiooniks kindlasti see, et vanem vend näitas omal ajal eeskuju. Nõnda ta trennis käima jäi, nüüdseks on maadlus meeldima jäänud,» rääkis Vinter. Kulbergil oli neli matši, millest ta kaks võitis ja kaks kaotas.