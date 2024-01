Olete täitnud haridusvaldkonna eest vastutava abilinnapea ülesandeid. Kas ka toona näis vajadus korraldada ümber linna lasteaedade töö või oli see mingil määral üldse aruteluks?

Minu abilinnapeaperioodist on möödas juba mõni aasta, kuid lasteaedade ühendamine ei tulnud meil kordagi jutuks. Eks küsimusi ja majapõhiseid probleeme oli ikka, aga sellist, mida lahendaks ühendamine, esile ei kerkinud. Leidsime, et iga juht on autonoomne, majad on eriilmelised ja iga juht teeb parimad otsused oma kollektiivi ja rühmi silmas pidades. Üks mure, mis oli juba toona ning on jätkuv, on tugispetsialistide, psühholoogide ja logopeedide puudus.