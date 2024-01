Projekti "100 suusatundi" raames antakse tasuta suusaõpet ka Lääne-Virumaal

Kaili Otsa sõnul alustati projektiga kahe aasta eest, et propageerida suusatamist ja suusaõpet, ärgitada inimesi kodust välja tulema. Ehkki tunnid on tasuta, toetavad üritust sponsorid, kelle raha eest osteti eelmisel aastal suusaliidule suusabuss. Tänavu on kavas soetada Eesti koondisele fluorivaba võistlusmääret, et keskkond puhtam oleks.