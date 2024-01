GALERII ⟩ Virumaa suusasarja esimesest etapist võttis osa arvukalt suusasõpru

10. jaanuaril peeti Kadrinas Virumaa suusasarja esimene etapp, millest võttis osa 223 huvilist. "See oli väga hea tulemus, osalejate rekord. Igal juhul väga tore, et nii palju suusasõpru käis ennast liigutamas. Me oleme väga rahul," rõõmustas Kadrina Spordikeskuse juht Robert Salep.