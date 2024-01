Grossi toidupoodide juurde rajatakse elektriautode kiirlaadimispunktid

OG Elektra AS-i juhatuse liikme Kertu Olu sõnul on Grossi Toidukaupade jaeketi eesmärk laieneda maapiirkondades. "Nii suuremates linnades kui ka väiksemates asulates peaks kõigil olema võrdselt mugavad teenused," ütles Olu ja lisas, et mida rohkem tuleb teedele elektriautosid, seda rohkem on vaja ka laadijaid. "Abja-Paluoja, Aruküla, Kiisa ja Tõrvandi saavad tänu Grossi poodidele piirkonna esimesed laadimispunktid," rääkis Olu.