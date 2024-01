Lastevanemad panevad ennast õpetajana proovile

Rakvere reaalkooli õpetaja-klassijuhataja Erika Bauer leiab, et kooli ja kodu koostööd aitab tublisti parandada see, kui lapsevanem lööb ka ise õppetöös kaasa. Näiteks õpetajana tunde andes. Nüüdseks on reaalkooli 3. a klassi ette astunud juba kuus lapsevanemat.