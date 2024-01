Eesti kirjanduse päeva auks heisatakse lipud 30. jaanuaril

"Sõnast on sirgunud ja sõnale rajaneb meie kultuur. Eesti kirjanduse päeval väärtustame neid, kel on olnud väge ja julgust kätte võtta sulg, et sõnastada oskuslikult igapäevatõdesid ning elu suuri müsteeriume just eestlastele omasel viisil. Kui tõstsime valitsusega sel aastal laenutushüvitise mahtu, tahtsime väärtustada seda ainulaadset sidet, mis tekib tekste lugedes lugeja ja autori vahel. Kutsun kõiki üles sel päeval lugema eesti kirjandust ning märkama kirjanduse rolli meie elus," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.