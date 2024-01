Riik toetab kultuuriväärtuslike hoonete soojustamist

Rahandusminister Mart Võrklaeva hinnangul on praegustes finantsoludes eriti tähtis, et iga toetusraha õigel ajal ja eesmärgipäraselt kasutatud saaks. "Raha suundub lõpuks läbi rekonstrueerimis- ja ehitustegevuse ettevõtlusse. Riigi sihiks on majandust igakülgselt toetada ja seejuures on oluline ka selliseid suunatud investeeringuid soodustada," märkis Võrklaev.