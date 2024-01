Algavat kultuuririkkuse aastat tutvustab integratsiooni sihtasutuse koduleht nõnda: «Märkame, väärtustame ja hoiame Eesti kogukondade ning rahvaste kultuuride mitmekesisust. See on väärtus, mis ühendab kõiki meid, kes me Eestit südames kanname.» Kadrina tegus kultuurijuht, sealse kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets arutleb, kuidas sõnumit avada ja kõlama panna.