Nädala kaja: sõjaseisukord rahu ajal

Samal ajal kui haridusminister Kristina Kallas kutsub üles erivajadusega õpilaste õpetajaid mitte streikima, et mitte seada ohtu noorte turvalisus, pole päris selge, kes ja kuidas üldse streikima hakkavad. Kuna õpetajaskond on suur ja paljud neist on niigi palgasurve all, otsustab osa pedagoogidest hammaste krigina saatel tõenäoliselt ikkagi tööle minna, sest iga euro on arvel. See vähendab omakorda oluliselt soovitud survet, sest kooli- või lasteaiateenuse lühiajaline katkemine pole lastevanematele ja ettevõtjatele piisavalt ebamugav. Tõenäoliselt võtaks ka valitsus jalad kõhu alt välja, kui suur hulk ettevõtjaid neile turja kargaks.