Kolumn: must jaanuar

Inglise filminäitleja Florence Pugh kurtis hiljaaegu, et temal on maailma kõige halvem sünnikuupäev. Nimelt on ta sündinud 3. jaanuaril ja see olla täpselt selline päev, mil kõigil on pidutsemisest küllalt saanud. Pugh’ mure on sarnane kõigi nende omaga, kelle sünnipäev jõuludele liiga lähedale satub – mida sa ikka oma peoga õiendad, kui kõigil on niikuinii iga nädalavahetus muuga hõivatud.