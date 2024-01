Kadrinas mõlgutatakse mõtet pikematest koolitundidest

Kuna Kadrina keskkool on sel aastal tulevikukooli programmis, pöörabki koolipere tähelepanu sellele, kuidas arendada õpilaste iseseisvat õpioskust ja et õpilastel tekiks õpirõõm. Nõmmela-Mehide sõnul on väga tähtis, et laps tunneks õppimisest rõõmu ning saaks aru, et see on põnev ja kasulik. «Tulevikukooli raames on tekkinud mõte, kuidas teha väärtuslikum koolitund,» ütles koolijuht. Ühe võimalusena ongi käinud läbi mõte teha koolitund pikemaks. Kas see võiks kesta 75 minutit, 80 minutit või olla mingi muu kestusega, peavadki õpetajad töörühmades nõu. Pikemas koolitunnis saavad õpilased ainesse paremini süveneda ning õpetajal on aega igale õpilasele tagasisidet anda.