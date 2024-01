Päevajuht ja spordivedur Robert Salep tõdes, et liikumisaasta osutus edukaks. Lääne-Virumaa Spordiliidu juhatuse esimees Erich Petrovits lisas, et kuigi aasta jäi selja taha, on siiski ka kõik järgnevad aastad liikumisaastad. "Liikumisaasta kõige suuremad võitjad olete kõik teie," tunnustas Petrovits kõiki liikumisharrastajaid.