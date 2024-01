Laupäeval kell 00.06 helistati häirekeskusesse ja teatati toas imelikust haisust Rakvere vallas Roodevälja külas. Teataja ei olnud nõus aknaid avama ega tuulutama. Päästjad tuvastasid, et majas on kütmisel siiber liiga vara kinni pandud ja toas on vingu. Toad tuulutati ja kiirabitöötajad kontrollisid majaelaniku tervist.