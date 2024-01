Viru maratoni rada on täies pikkuses sõidetav

Rajameister on Mart Suursu, kes vastutab raja eest ka maratonipäeval. "Minu ülesanne on vaadata, kust täpselt maratoni- ja poolmaratoni rajad kulgevad, ning need siis vastavalt maha märkida. Tänavu saadame maratonidistantsi valinud rahvasportlased looduslikult mitmekesisele 14 kilomeetri pikkusele ringile, mis on korralikult markeeritud ja mida tuleb läbida kolmel korral," rääkis ta. "Aitäh kõikidele, kes meid oma metsa ja põldudele lubavad," ütles Suursu.

Rajamasinaga töötab Rene Metsla, kelle õlul on ka kokkulepped maaomanikega.



​Suursu rääkis, et metsa vahel on rada nii lai kui maksimaalselt võimalik ja põldudel vähemalt kuus meetrit. "Rajakatte paksus on momendil läbivalt pea 20 sentimeetrit, mõnel lõigul veidi vähem," lisas ta.

Maratoni peakorraldaja Tarmo Kärdi on iseseisvalt selles ametis teist hooaega. "Oleme oma tegemistega üle ootuste kaugele jõudnud," tõdes ta. "Kõik on kontrolli all. Korraldajate põhituumiku moodustavad koos minuga Tanel Uudeberg, Merike Mumme ja Mart Suursu. Võistluspäeval tuleb appi veel kogukond, maratoni aitab läbi viia pea poolesajapealine vabatahtlike tiim," rääkis ta.

Väikestele suusasportlastele mõeldud mini-Estoloppeti rada märgitakse maha Mõedaku spordikeskuse staadionile. Sel korral saavad lastevanemad ise otsustada, kas saata pere noorimad suusasõbrad 400 meetri või 1500 meetri distantsile. "Laste suusakogemus on erinev, laseme peredel vastava valiku ise teha. Osalustasu selle eest ei küsita, kõik sõidavad stardinumbri all 1 ning finišis ootavad üllatused," ütles Kärdi.