Genka räägib Laekvere rahvamajas sõna jõust

Genka nimi Eestis pikemat tutvustamist ei vaja. Lisaks pea 30-aastasele muusikukarjäärile korraldab ta alates 2006. aastast ka Eesti HipHop Festivali ning on oma teadmisi jaganud loengu vormis varemgi. Muuhulgas on juhendanud kahte räpiteemalist kursust Tartu Ülikoolis, millest said osa valdavalt keele- ja haridusteaduskonna tudengid, keeleõppijad ja -õpetajad. Lektori rollis tunneb mees end mugavalt. "Kõik said kodused tööd ja sealt tuli päris head staffi," meenutas ta.