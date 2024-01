Komisjon: õpetajad ja ministeerium on motiveeritud kokkuleppele jõudma

Kultuurikomisjoni esimees Heljo Pikhof lausus, et komisjon sai istungil kinnitust, et haridus- ja teadusminister ning Eesti Haridustöötajate Liit on motiveeritud leidma lahendust ja jõudma kokkuleppele.

«See on meie kõigi huvides, et riik ja haridustöötajad jõuaks kokkuleppele ilma streigita. Nägime istungil, et soov kokkuleppele jõuda on olemas,» sõnas Pikhof ja lisas, et õpetajate amet peab olema väärtustatud ja jätkusuutlik, ent tuleb teha kõik endast võimalik, et selleni oleks võimalik jõuda ilma streigita. «Laste haridus oleks koolitöö katkemisel suure löögi all. Tähtajatu streigi puhul ei oska me isegi ette näha, kuivõrd sellega kaasnevad õpilüngad laste haridusteel ning Eesti üldist hariduse taset mõjutavad,» rääkis Pikhof.

Kultuurikomisjoni aseesimees Tõnis Lukas ütles, et streigi mõju on mitmetahuline ja tooks kaasa palju segadust, mistõttu on tähtis püüda see ära hoida. «Streik mõjutaks perekondi, eriti kui see kestaks ajani, mil streigivad ka lasteaiaõpetajad,» nentis Lukas ja toonitas, et seetõttu tuleb õpetajate nõudmisi võtta tõsiselt. Lukas viitas, et õpetajad on oma nõudmistes näidanud üles paindlikkust ja nende taotlusi tõsiselt võttes on võimalik streik ära hoida. Ta rõhutas, et vaja on tegeleda ka õpetajate töökoormuse ja karjäärimudeli muudatustega, mille hulgas on ka muudatusi, mis ei eelda lisaraha.