Kuuelapselisele perele koguti raha tules hävinud bussi asemele uue ostmiseks

Kuksema külas elav Peep Jalakas soojendas 7. jaanuaril lõuna paiku oma Renault’ mikrobussi puhuriga, et see poeskäiguks tööle saada. Ootamatult buss süttis. Pere õnneks suudeti see majast piisavalt kaugele lükata, et elamine päästa. Kuid häda oli sellegipoolest suur, sest kuidas sa maal tööle pääsed, lapsed kooli ja lasteaeda viid, kui sõiduvahend puudub.