Juhtkiri: sooja südamega rahvas

Kui eestlane tunneb, et abi küsitakse õige asja eest ja kogu protseduur on läbipaistev, siis annetab ta hea meelega. Sellest räägib ka tänases lehes ilmuv lugu kuuelapselise pere ja põlenud bussi juhtumist – inimesed mõistsid, et perekond on hädas ja abi on vaja.