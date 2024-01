Rakveres liituvad õpetajate streigiga paljud munitsipaalkoolide töötajad

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee sõnul on praegu teada, et Rakvere linna munitsipaalkoolide (Rakvere reaalkooli, Rakvere Vabaduse kooli ja Rakvere põhikooli) töötajaist liitub streigiga enamik. "Kõigil on õigus streigiga liituda vabalt valitud ajahetkel, ka neil, kes seda esialgu ei teinud. Seega selgub lõplik streikijate arv streigi lõppedes," märkis Kaljuvee.