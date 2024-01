Vabatahtlikud päästjad sõitsid möödunud aastal välja poole sagedamini kui tunamullu

Kogu maakonnas liitus vabatahtlikega 20 uut inimest, lahkus kaks vabatahtlikku. Ida regiooni vabatahtlike koordinaatori Vilve Kirsi sõnul maakonnas ühtegi murelapse seisuses VPK-d praegu ei ole. "Kord on ühel VPK-l mingid mured, probleemid, kord teisel, kuid kõik need on lahendatavad, pigem jooksvad mured," ütles ta. Ehkki iga VPK sulgemine on selle juhtide, mitte päästeameti otsustada, ei ole Kirsile teadaolevalt regioonis plaanis ühtegi sulgemist.