Haljala vallas liituvad tähtajatu streigiga kõik valla haridusasutused

Valla pressiteenistuse teatel on praegu teada, et streigis osalevad kõik valla haridusasutused. Haljala lasteaed Pesapuu ja Võsu kool koos lasteaiarühmadega võtavad osa toetusstreigist maksimaalse kestusega kolm päeva. Samuti on Haljala kooli ametiühingu esindajad teavitanud tähtajatust streigist osavõtust, kuid esialgu võetakse streigist osa samuti kolm päeva.

Haljala valla haridusasutused korraldavad streigi ajal töö selliselt, et on avatud, kuid igapäevane töörütm on häiritud. Koolimajad on avatud ning kõigil, kellel on vajadus, säilib võimalus kooli minna ja saada ka koolilõunat, kuid õppetööd koolides ei tehta. Muudatusi esineb ka õpilasliinide graafikus. Lasteaedades käib tegevus liitrühmades, kui streik ei võimalda tavapärast töökorraldust tagada.