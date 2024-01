Rakvere kiirabi sai kaks uut nelikveolist bussi

Meie maakonnas on Karell Kiirabi AS-il kõige suurem koormus just Rakveres: Ühe kuuga sõidab kiirabibuss maha umbes 10 000 kilomeetrit. Selleks, et kiirabiauto eluiga pikendada, sõidab esimesed aastad kreisilinnas töötanud masin rahulikumasse piirkonda edasi. Näiteks Rakveres paar aastat sõitnud buss läheb teenindama Kunda piirkonda.