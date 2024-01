Uuest aastast alustas Tapa gümnaasiumi kogukonnajuhina tööd Merili Vipper. Tema kogemusepagas on suur, sest varem on ta olnud ametis koolis, toitlustuses ja hotellinduses ning ka kunstilise juhina kultuurikeskuses. Praegu on Tapa gümnaasiumi kõige suuremaks proovikiviks Pargi ja Nooruse tänava koolimaja omavaheline lõimimine. Tähtis roll on selles ka kogukonnajuhtidel, keda on vast loodud ametipostil kaks.