Juhtkiri: poliitikute kõrvadega streik

Seda, et streigiga ei nõuta otseselt palka juurde, on õpetajad ja lasteaiatöötajad ise öelnud, tunnistades, et vähemalt maapiirkondades ja väikelinnades on nende palk konkurentsivõimeline. Streik juhib tähelepanu hoopis sõnamurdlikkusele, ignorantsusele ja ülbusele, millega meie peaminister on viimasel ajal silma paistnud.