Kolme asemel üks ehk Kas lapsed on ikka prioriteet?

Seda, et millegi liitmisest ei pruugi midagi head välja tulla, näeme peamiselt siis, kui liidetakse täiesti eri valdkondadesse, nagu sport ja kultuur, kuuluvad asutused. Nii võib naljaga pooleks loota, et jätkuv rahapuudus ei sunni linna ühel hetkel liitma lasteaedasid spordikeskuse või Pärdi majaga. Aga vahest nii ikka ei lähe.

Muutused iseenesest ei ole midagi halba, kuigi võivad olla harjumatud. Halva saab välistada muidugi siis, kui vaadata muutuse sisse, mõelda, kas see on vajalik ja kes kannatab, kes võidab. Lasteaedade liitmise plaan on küll veel üsna toores, sai see avalikuks ju alles möödunud nädalal. Suurt settimist pole aga selle ajaga olnud ega arusaamist lisandunud.