Kärt teeb sporti. Kuidas ma Ott Kiivikaga jõusaaliga tutvust sobitasin ja motivatsiooni otsisin

Kui kodu kõrval on tutikas jõusaal ja võimalus Kiivikaga koos koht üle vaadata, tuleb tossud ühes võtta ja minna, mis muud. Nii möödus mu esmaspäevane pealelõuna Haljala jõusaalis nippe kogudes.

Tõtt-öelda jõusaalis käik päris võõras mulle muidugi polnud, aga algajana olen alati saalis rassides tundnud, et teen ainult nägu, et oskan midagi teha. Niisiis lootsin, et ehk tekib pisut selgust, mismoodi veidi eesmärgistatumalt liigutada, ja mis veelgi tähtsam – mingeid lolle vigu vältida. Ürituse eesmärk paistis minu omaga kattuvat – tutvustada, kuidas vahendeid õigesti kasutada, ja julgustada inimesi trenni tulema. Igati õilis.