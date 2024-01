Kadrina keskkooli õpetajad osalevad streigis, kuid Kadrina valla lasteaednikud mitte

Kadrina keskkooli 54 õpetajat streigivad kolmel päeval, 22.–24. jaanuarini. Streigipäevade eest õpetajad töötasu ei saa. Õpetajate osavõtt on tingitud valitsuse senisest soovimatutest leida kompromisse ja pidada kinni antud poliitilistest lubadustest, seisab vallavalitsuse pressiteates.

Streigi ajal on õpilased suunatud distantsõppele – koolibuss ei sõida ja koolimaja on kinni. 22. jaanuariks saadetakse koolist õpilastele lahendamiseks kodune loominguline ülesanne.

Kuigi koolimaja on kinni, on lastel võimalik saada soovi korral kooli sööklast sooja toitu. Streigi ajal on õpilastel võimalus osa võtta Kadrina noortekeskuse tegevustest kella kümnest viieni õhtul.