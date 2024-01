Kuidas külmaga nutiseadmete kahjustusi vältida.

Tõenäoliselt on igaüks olnud ebamugavas olukorras, kui krõbedate miinuskraadidega õues telefonis navigeerides seadme ekraan järsku välja lülitub. Seda tuleb ette siis, kui nutiseade pole madala temperatuuri eest korralikult kaitstud – külm võib mõjutada nii seadme väliseid kui ka sisemisi komponente.

«Usun, et paljud meist on märganud, kuidas talvel väljas olles hakkab nutitelefon aeglasemalt töötama. See juhtub, kui nutitelefoni aku kulutab külma tõttu tavapärasest rohkem energiat, aku tühjeneb kiiremini ja võib külma tõttu isegi välja lülituda,» selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.