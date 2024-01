Kommentaar: hoonete renoveerimise toetus ei pruugi jõuda vajajateni

Olen seal toimuvaga päris hästi kursis ja tean, et paljud amortiseerunud hooned on pooltühjad ja suurema osa allesjäänud elanikkonnast moodustavad eakad. Esiteks on Ida-Virumaa elanikel äärmiselt keeruline leida renoveerimiseks omaosalust, sest tööpuudus on seal kõige kõrgem ja inimeste sissetulek üks väiksemaid. Teiseks vajavad nad asjaajamisel, nagu taotluste esitamine ja pangalaenu võtmine, riigi tuge. Nendele küsimustele ei ole paraku tähelepanu pööratud.