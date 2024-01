Väike-Maarja vallas asub tööle uus ehitusspetsialist

Virgo Veedler on õppinud Väike-Maarja gümnaasiumis, lõpetanud Rakvere ametikoolis üldehituse eriala ja töötanud 15 aastat ehitusettevõtetes. 2020. aastal alustas ta õpinguid Tallinna tehnikakõrgkoolis hoonete ehituse erialal, et täiendada teadmisi ja oskusi projekteerimise, ehitusseadustiku ning ehituse juhtimise vallas.

"Väike-Maarja vald on olnud minu kodu terve elu. Näen, et läbi selle ametikoha saan anda oma panuse koduvalla arengusse," vahendas vallavalitsuse koduleht Veedleri sõnu. "Kuigi uus töö on väljakutseid täis, siis on hea võimalus palju juurde õppida ning seniseid teadmisi ja oskusi rakendada just valla arengusse panustades."