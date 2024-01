Rakvere eragümnaasiumi õpetajad streigiga ei ühine

"Ükski meie kooli õpetaja ei teatanud soovist streikida," rääkis direktor ja kooli üks omanikke Anne Nõgu. "Koolis pole ka streigijuhti. Erakooli juhina on mul natuke vastuolulised tunded. Olen nii koolipidaja kui ka kooli direktor. Mõlemad minu positsioonid tunnevad rõõmu, koolijuhina rõõmustan, et õpetajad seavad esikohale laste vajadused. Samas oleme solidaarsed streikijate nõudmistega ning leiame, et praegune valitsus ei ole käitunud eetiliselt. Isiklikult leian, et selles osas saab igaüks meist oma arvamust ja toetust väljendada järgmistel valimistel."