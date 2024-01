Rakvere vallas kestab õpetajate streik ühest päevast teadmata ajani

Vallavolikogu esimees Peep Vassiljev rõhutas, et alljärgnev on streigiplaan neljapäeva pärastlõuna seisuga ja sinna võib jooksvalt tulla muutusi. Lasteaed jääb avatuks, kuid osa lasteaiaõpetajaid ja töötajaid osalevad toetusstreigis. Lastehoid on tagatud ja lasteaialapsi toitlustatakse.