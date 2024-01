Teatrikohvikus kõlab bluus kitarrikeeltel

Rakvere kontsert on muide üks viimastest ülesastumistest kodumaa pinnal, enne kui muusik pakib kohvri ja sõidab pikemaks Austraaliasse. "Otsustasin enne ära minekut saada oma bänd kokku ja tunda rõõmu elust, mis siin Eestis on," sõnas ta.

"Tunnen, et elektrikitarr võimaldab mul ennast väljendada nii, nagu on mulle kõige omasem. Kitarrikeelte painutamises lihtsalt on midagi müstilist, erutavat, vabastavat," räägib muusik, kes koostööd teinud teiste hulgas nii Sten-Olle Moldau, Maili Metsalu kui NOËPiga. Just kahe viimase bändides mängides sattus ta viimati Rakveresse.