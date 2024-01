Renoveeritud kortermaja soojaveekraanist tuleb leiget või lausa külma vett

«Probleem on mul selline, et korteris sooja vett ei ole. Maja renoveeriti kuue aasta eest. Siis algas probleem sooja veega. Just selles keskmises püstakus: esimesel, teisel, kolmandal, neljandal ja viiendal korrusel,» rääkis Solopova.

Viiekorruselise maja esimese trepikoja igal korrusel on kolm korterit. Keskmine püstak tähendab seda, et sooja veega on probleeme korterites 2, 5, 8, 11 ja 14. «Vahel sooja vett on, vahel ei ole, vahel ei ole üldse. Ootan ja ootan, aga ei tule,» kurtis eakas naine.