Vootele Ruusmaa uus luulekogu hoiab läbi argipoeesia elus kohamälu

Luulekogu toon on Ruusmaa eelmise teose omaga võrreldes helgem, otsekui puhastustule – purgatooriumi – läbinud. «Mulle meeldib mõelda, et mõlemat teost, nii eelmist «Purgatooriumi» kui «Koha­vahetust» seovad siirderiitused. «Purgatooriumi» puhul see, mis käib kaasas maise maailma jätmisega, seda kõrvalt jälgides oled tegelikult ise ka liminaalses seisundis. Surmakultuure uurides näiteks oli minu jaoks huvitav tõdemus, et kui kirstu inimeste vahel kantakse hauaplatsi juurde, siis asub inimene ka teatud mõttes kahe maailma vahel, sama aspekt käib kaasas sünniootusega – inimene on siin, aga veel ei ole ka,» jutustab Ruusmaa.