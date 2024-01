Šaakalid pole end Lääne-Viru jahimeestele näidanud

Siin-seal on šaakalit nähtud ka sisemaal – see loom jäi koos harakatega kaamera ette Tartumaal.

Kui kümme aastat tagasi hakkasid levima jutud, et šaakaleid on elamas nähtud juba ka Eestis, kuuldus õige pea ka väiteid, et neid on märgatud või kuuldud ulgumas Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal Lahemaa rahvuspargi rannikualal. Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles, et nüüd, aastaid hiljem, tuleb tõdeda: meie kandi jahimehed pole šaakalit oma silmaga ikka veel näinud.