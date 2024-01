Kliimaminister Michal: Aru-Lõuna alal olevast fosfori kogusest saaks toota 85 miljoni sõiduauto akud

"Eesti geoloogiateenistus uurib põhjalikult meil leiduvaid varusid," rääkis Michal. "Kriitilise tähtsusega tulevikumaavaradest leidub meil haruldasi muldmetalle üheskoos fosforiidiga. Mitmesaja meetri sügavusel kristalses aluskorras on leitud veidi kuldagi, seda siiski vähem kui teisi metalle. Suure tõenäosusega on Eesti aluskorras samasugused maagistumisvööndid kui Soomes-Rootsis, aga sügavamal. Seni aga pole Eesti aluskorra potentsiaali piisavalt uuritud."

Minister selgitas, et geoloogiateenistuse hinnangul võib Eesti aluskorras olla esialgsetel andmetel umbes pool miljardit tonni rauamaaki, millel oleks tulevikus Eestile suur majanduslik potentsiaal, kui selle väärindamiseks on keskkonnahoidlik viis ning uuringud kinnitaksid kaasnevate metallide esinemist kasutuselevõtuks sobivas koguses. "Oleme uuringute käigus saanud esmast informatsiooni, millest on juba võimalik järeldada, et Eesti aluskorras leidub tõenäoliselt ka väärismetalle," ütles ta.