Tallinna naine paljastas netipetturi nõudmisega rääkida eesti keelt

Politsei jagab õpetlikku lugu vahvast ja südikast Tallinna naisest, kes nõudis end politseinikuna esitlenud netipätilt, et too kõneleks temaga eesti keeles, ja kui Janek Aleksejevina esinenud valepolitseinik sellest keeldus, sai naine kinnitust, et tegemist on kelmiga.