Kui kõlavad vaid sõnad ja muusika, peavad mõlemad olema head, ei jää lihtsalt võimalust ilusa produktsiooniga asju ilustada. Ning kui võtta eesmärgiks luua ballaad, mis ei kõla imalalt, läheb veel raskemaks – siis peab sõnade taga olema ka sõnum, mis kuidagi puudutaks. Leegil on kõik need kolm tingimust täidetud.

Siin on hääl ja klaver. Korraks hüppavad kardinate tagant välja ka kitarr, viiul ja saksofon, aga ei summuta ikkagi Leegi mõtteid ega Kadrina rahvamaja (just seal on palad salvestatud) õhu vaevukuuldavat värisemist.