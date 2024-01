Alasti tõde, alasti inimene, «Alasti Pietà»

«Iseenesestmõistetav oli see, et alasti inimene, akt, on põhiasi, mis näitusel peaks olema, sest alasti inimese kaudu on minu meelest kõige lihtsam väljendada seda, mis on ehe ja siiras, see pärisosa meie inimeseks olemisest. Kui piibli alguses räägitakse, et inimene on loodud Jumala näo järgi, siis rõhutatakse ka seda, et ta oli alasti. Alasti olemine on midagi väga põhjapanevat. Alasti inimesi on siin omajagu,» arutles Tauno Toompuu.